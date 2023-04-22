ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Эгейский регион
Marmaris
Квартиры
Квартиры в Marmaris, Турция
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
52 м²
1/4 Этаж
€ 187,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка и удобства комплекс…
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
95 м²
5/5 Этаж
€ 157,275
Дуплекс 2+1Район: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 1000Наш проект Yıldırım Royal…
Квартира 5 комнат
Ciplakli, Турция
5 Количество комнат
292 м²
4/4 Этаж
€ 566,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка и удобства комплекса Компания "Zera…
Квартира 2 спальни
Коньяалты, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
Цена по запросу
Вы нажали на правую страницу, просторная квартира на продажу в Анталии предлагает мир развле…
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат
134 м²
1/1 Этаж
€ 330,954
3+1 Квартира В Комплексе С Полной Инфраструктурой В Центре ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРа…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
150 м²
9/9 Этаж
€ 181,119
Дуплекс 3+1Район: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 1000Наш проект Yıldırım Royal…
Квартира
Akarca, Турция
€ 191,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Kючюкчекмедже.В жилом комплексе представлен…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
85 м²
1/1 Этаж
€ 159,468
Элитная квартира 2+1 в уютном комплексе рядом с морем в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРассто…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 178,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
150 м²
3/3 Этаж
€ 173,107
Просторная квартира 3+1 в замечательном районе на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурР…
Квартира
Akarca, Турция
€ 245,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплек…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 212,497
Комфортабельные апартаменты 3+1 в MuratpaşaРайон: Анталья, Муратпаша, ЙылдызАпартаменты офор…
Параметры недвижимости в Marmaris, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты