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Купить вилла с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
31
Коджаэли
5
Бююкчекмедже
4
Измит
3
Бейликдюзю
2
Сакарья
2
Санджактепе
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Текирдаг
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 3 спальнив Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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