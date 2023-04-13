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Купить недвижимость с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Asmali Mescit Mahallesi
6
Ataevler Mahallesi
6
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
Малтепе
5
Санджактепе
5
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274 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 152,700
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Вилла 6 комнатв Измит, Турция
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 227 м² 1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м² 12 Этаж
€ 290,000
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Вилла 5 комнатв Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат
Kurtkoey, Турция
5 Количество комнат 183 м² 1/2 Этаж
€ 659,500
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
Виллав Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м² 1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 112 м² 3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 85 м² 5/5 Этаж
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Квартира 3 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат 108 м² 2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 151 м² 3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 5 комнатв Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат 222 м² 1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
Дуплекс 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 254 м² 6/6 Этаж
€ 416,200
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Квартира 2 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 230 м² 4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Дуплекс 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 166 м² 6/6 Этаж
€ 175,100
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 5 комнатв Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат
Измит, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1 Этаж
€ 170,599
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 229 м² 5/5 Этаж
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 5/5 Этаж
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Квартира 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 152 м² 5/5 Этаж
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 181 м² 23/23 Этаж
€ 822,000
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 226 м² 23/23 Этаж
€ 1,110,800
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 114 м² 5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 78 м² 3/3 Этаж
€ 562,100
Шикарные апартаменты 1+1 в ŞişliРайон: Стамбул, Шишли Лучшее местоположение, изумительный ви…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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