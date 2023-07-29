Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Турция
  4. Мраморноморский регион
  5. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
€ 934,892
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Роскошный и оживленный дом ждет вас в Бейоглу, в культурном, историческом, развлекательном, …
€ 414,829
Квартира 3 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
     Квартиры 1+1, 2+1 в строящемся комплексе в Оба от компании «Zera H…
€ 222,485
Квартира 2 спальни в Payallar, Турция
Квартира 2 спальни
Payallar, Турция
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€ 142,365
Дом 4 спальни в Аланья, Турция
Дом 4 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Ультрасовременные вилы с частным бассейном и видом на море в эксклюзивном комплексе в Алании…
€ 1,500,000
Квартира в Мраморноморский регион, Турция
Квартира
Мраморноморский регион, Турция
Комплекс удобно расположен рядом со станцией метро и в нескольких минутах езды от всех важны…
€ 507,705
Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5
К продаже представлены квартиры 2+1 в центре крупнейшего района Мерсина, Мезитли. Квартиры р…
€ 152,000
Квартира 3 спальни в Алания, Турция
Квартира 3 спальни
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Alanya Gemini, in Oba, the most popular residential area of Alanya, will steal your heart wi…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с отдельной кухней. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и у…
€ 146,227
Квартира 2 комнаты в Kuzucu, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucu, Турция
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Количество этажей 15
€ 55,000
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Авсаллар. Наши к…
Цена по запросу
Квартира 5 комнат в Yesiloez, Турция
Квартира 5 комнат
Yesiloez, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Этаж 6/7
Новый комплекс в Демирташе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфра…
€ 273,675

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти