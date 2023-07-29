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Квартиры-студии в Мраморноморский регион, Турция

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Мраморноморский регион, Турция
Студия 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/6
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию&…
€ 106,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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