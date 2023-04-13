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Купить недвижимость с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Умрание
8
Эюпсултан
7
Asmali Mescit Mahallesi
6
Ataevler Mahallesi
6
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
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233 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 113 м² Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат 590 м² Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 81 м² Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 40
€ 984,942
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
Квартира 2 спальнив Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 258 м² 17/44 Этаж
€ 1,072,000
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
Дом 4 спальнив Авджылар, Турция
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 19
€ 545,823
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,&…
Дом 3 спальнив Авджылар, Турция
Дом 3 спальни
Авджылар, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 169 м² Количество этажей 19
€ 427,170
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,&…
Дом 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 257 м²
€ 479,905
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 189,768
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 454,653
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 284,158
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 238,693
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 210,959
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Вилла 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 510 м² Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Дом 4 спальнив Кадыкёй, Турция
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 256 м²
€ 869,660
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальнив Кадыкёй, Турция
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 157 м²
€ 724,808
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальнив Кадыкёй, Турция
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 509,120
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальняв Кадыкёй, Турция
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 268,973
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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