Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Комнаты

Купить комнату с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
1
Комната В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Kalekoey, Турция
Квартира 1 спальня
Kalekoey, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/14 Этаж
€ 63,257
Предлагаем на продажу инвестиционный проект в газифицированном районе Соли, ОТКРЫТ…
Квартира 1 комнатав Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 142,909
Уютная современная квартира 1+0Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 900Совр…
Дом 6 спаленв Стамбул, Турция
Дом 6 спален
Стамбул, Турция
8 Количество комнат 533 м²
€ 1,914,326
Этот объект даёт возможность жить в одном из престижных районов Стамбула — Бейликдюзю, но на…
Квартира 2 спальнив Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат 231 м²
€ 973,078
Предлагаем вам рассмотреть недавно возведенный объект комплексной застройки. Он располагаетс…
Квартира 4 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Ciplakli, Турция
4 Количество комнат 200 м² 10/10 Этаж
€ 247,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 1 спальняв Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня
Yaylali, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
Move today into this refined and spacious beachfront furnished apartment for sale in Alanya …
Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 320 м² 1/1 Этаж
€ 301,698
4-ЭТАЖНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ 7+1 в пешей доступности от моря Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРас…
Дуплекс 3 комнатыв Yaylali, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 211,718
Стильная современная двухуровневая квартира 2+1 в модном районе KestelРайон: Анталья, Аланья…
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат Количество этажей 4
€ 71,097
Представляем вашему вниманию уникальное предложение! Новый жилой комлекс в удаленности всего…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 111,250
Новый небольшой проект жилого комплекса в районе Газипаша. Комплекс состоит из одного 4-х эт…
Квартира 2 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 88,536
Квартира 1+1 в элегантном жилом комплексе в центре АвсалларРайон: АнтальяРасстояние до моря:…
Квартира 4 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Ciplakli, Турция
4 Количество комнат 280 м² 1/11 Этаж
€ 215,000
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти