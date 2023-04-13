ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
885
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Комнаты
Купить комнату с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
1
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
10/14 Этаж
€ 99,098
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
8 Этаж
€ 220,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на восьмом этаже девятиэтажного жилого …
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 5
€ 69,194
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
2 Количество комнат
42 м²
3/3 Этаж
€ 98,000
Идет строительство современного комплекса в Паяллары, в котором предложены к про…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
100 м²
3/3 Этаж
€ 174,667
Новая квартира в Оба 2+1 для получения ВНЖ Район: Анталья, Аланья, ОбаКвартира продается в н…
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 5
€ 81,314
Квартира с мебелью и техникой в центре Махмутлара. Тип недвижимости: квартира. Категория: н…
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат
125 м²
1/1 Этаж
€ 109,035
Просторная квартира 2+1 в современном районе MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 84,687
Квартира 1+1 В Новом Комплексе В Махмутларе Недалеко От Моря.Район: Анталья, Аланья, Махмутл…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 2,201,592
Зачем приобретать этот проект:- Захватывающий вид на Мраморное море- Семейные концептуальные…
Дуплекс 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат
250 м²
1/1 Этаж
€ 548,541
Шикарный дуплекс в саду 6+2 в Махмутлар для гражданстваРайон: Анталья, Аланья, Кестел2 кухни…
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 48,085
The new complex in the "Russian" district of Alanya, Mahmutlar, begins its construction in M…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
4 Этаж
€ 100,000
Представляем новый жилой комплекс в районе Авсаллар. Комплекс строится на возвышенности, от …
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты