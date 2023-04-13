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Купить комнату в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
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1 объект найдено
Комната 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Комната 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 109,117

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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