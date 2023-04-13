Купить пентхаус с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция 3 Количество комнат 100 м² 3/3 Этаж

€ 174,667

Новая квартира в Оба 2+1 для получения ВНЖ Район: Анталья, Аланья, ОбаКвартира продается в н…