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Купить пентхаус с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
5
Сарыер
1
Чекмекёй
1
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Сарыер, Турция
Пентхаус 3 спальни
Сарыер, Турция
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 4
€ 2,197,000
Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция Ж…
Пентхаус 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 ванных комнат 170 м²
€ 73,223

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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