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Купить пентхаус с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
5
Сарыер
1
Чекмекёй
1
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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 9/10 Этаж
€ 512,693
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
Пентхаус 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 ванных комнат 170 м²
€ 73,223

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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