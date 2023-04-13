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Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
20
Бакыркёй
2
Ayazaga Mahallesi
1
Evliya Celebi Mahallesi
1
Бейликдюзю
1
Бейоглу
1
Силиври
1
Ускюдар
1
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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