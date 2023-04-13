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Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
20
Бакыркёй
2
Ayazaga Mahallesi
1
Evliya Celebi Mahallesi
1
Бейликдюзю
1
Бейоглу
1
Силиври
1
Ускюдар
1
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Многоуровневые квартиры В архив
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18 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 6
€ 600,000
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен …
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 9
€ 600,000
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 16
€ 175,000
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застро…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 477,000
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 14
€ 480,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/14 Этаж
€ 223,500
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 …
Многоуровневые квартирыв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 263,699
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 256,751
🌊Прекрасный вид на море и 🍀озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадра…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Силиври, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 163,675
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD &…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/5 Этаж
€ 190,000
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площад…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 10
€ 875,000
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бейоглу, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 590,000
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 18/4 Этаж
€ 449,000
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ&n…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/16 Этаж
€ 366,000
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/26 Этаж
€ 265,000
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ В…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
недорогая
элитное
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