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Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
20
Бакыркёй
2
Ayazaga Mahallesi
1
Evliya Celebi Mahallesi
1
Бейликдюзю
1
Бейоглу
1
Силиври
1
Ускюдар
1
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/19 Этаж
€ 234,000
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартирыв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 263,699
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

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