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Купить недвижимость с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Evliya Celebi Mahallesi
4
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Harbiye Mahallesi
4
Kartepe
4
Postane Mahallesi
4
Rami Cuma Mahallesi
4
Resadiye Mahallesi
4
Sevkatiye Mahallesi
4
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60 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Пентхаус 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 9/10 Этаж
€ 512,693
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м²
€ 876,143
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 619,557
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 535,099
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 5 спаленв Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален
Bozhane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 495 м²
€ 2,402,147
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Дом 4 спальнив Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 286 м²
€ 1,374,707
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Домв Мраморноморский регион, Турция
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м² Количество этажей 2
€ 485,000
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
Дом 3 спальнив Картал, Турция
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м²
€ 456,017
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Домв Картал, Турция
Дом
Картал, Турция
93 м²
€ 264,608
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
Дом 1 спальняв Картал, Турция
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 171,404
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Квартира 2 спальнив Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 4
€ 622,875
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…
Квартира 1 спальняв Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня
Бейликдюзю, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Один из самых прибыльных объектов недвижимости ждет новых инвесторов в одном из самых знаков…
Квартира 2 спальнив Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Квартира 2 спальнив Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Квартира 3 спальнив Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 1/22 Этаж
€ 218,233
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 10/20 Этаж
€ 500,118
КВАРТИРА НА УЧАСТКЕ В СУАДИЕ 140 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕТО ГОСТИНАЯ КУХНЯ СПАЛЬНЯ ФРАНЦУСКИЙ БА…
Квартира 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 221 м² 1/1 Этаж
€ 1,347,000
современная квартира 4+1 в комплексе премиум класса Район: Стамбул, МалтепеСовременный проек…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 414,100
современная квартира 1+1 в новом проекте Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект премиум-к…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 519,900
квартира 2+1 в Стамбуле в комплексе премиум-класса Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 149 м² 1/1 Этаж
€ 588,300
квартира 3+1 в новом объекте в Стамбуле Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект премиум-кл…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 268 м² 3/3 Этаж
€ 1,327,400
Потрясающая квартира 3+1 в уникальном комплексеРайон: Стамбул, БейкозУникальный проект котор…
Квартира 2 спальнив Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект.  Вы определенно не будете равнодуш…
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 13/40 Этаж
Цена по запросу
With the sauna and steam room, you will be able to get rid of the stress of the day, enjoy t…
Квартира 2 спальнив Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
В Бешикташе проходит новый роскошный жилищный проект. Проект, основанный на огромной площади…
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
Цена по запросу
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Квартира 2 спальнив Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
Цена по запросу
Basaksehir district is distinguished by high transport accessibility, well-established infra…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 30
€ 300,000
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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