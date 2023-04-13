ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
885
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Особняки
Купить особняк с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
1
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дуплекс 5 комнат
Каргыджак, Турция
5 Количество комнат
270 м²
6/6 Этаж
€ 226,877
Просторный Дуплекс 4+1 В Каргыджак.Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 800К…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
52 м²
3/3 Этаж
€ 91,424
Очаровательная Квартира 1+1 в AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 15…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
100 м²
8/8 Этаж
€ 167,449
Жилой комплекс в Аланье Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 950 …
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 189,583
Шикарные апартаменты 1+1Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 500Комфортное ж…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
308 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла на продажу в Анталии, подходящая для увлеченного инвестора с аппетитом к рос…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
100 м²
3/3 Этаж
€ 75,833
Квартира 2+1 в центре АланииРайон: Анталья, АланьяКвартира вторичка 2+1 100м2 в центре Алани…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 211,665
Прекрасная Квартира 3+1 в Oba с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 486,951
Великолепная вилла с панорамой на Аланию 3+1 в КестельРайон: Анталья, Аланья, КестелВилла с …
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 129,148
Шикарная квартира 1+1 премиум сегмента в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояни…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
120 м²
2/2 Этаж
€ 232,889
Новая просторная квартира 3+1 с вдохновляющим видомРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до …
Дом 5 спален
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат
5 ванных комнат
425 м²
Цена по запросу
Раскрась свою жизнь виллой на продажу в Алании! В этом проекте, который предлагает вам…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
105 м²
3/3 Этаж
€ 222,304
Шикарная квартира 2+1 с бассейном в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларКвартира с меб…
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты