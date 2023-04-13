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Турция
Мраморноморский регион
Купить недвижимость возле озера в Мраморноморский регион, Турция
Коджаэли
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Кадыкёй
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Башакшехир
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Кючюкчекмедже
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Bahcelievler Mahallesi
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Бурса
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Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат
161 м²
Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 7
€ 394,961
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
206 м²
Количество этажей 18
€ 461,094
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 10
€ 422,500
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 43
€ 595,000
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
Количество этажей 1
€ 173,436
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
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