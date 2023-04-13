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Купить недвижимость возле озера в Мраморноморский регион, Турция

Коджаэли
53
Эсеньюрт
42
Кадыкёй
37
Чекмекёй
28
Картал
24
Tahtakale Mahallesi
21
Ускюдар
20
Fatih Mahallesi
18
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат 161 м² Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 7
€ 394,961
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 206 м² Количество этажей 18
€ 461,094
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 112 м² Количество этажей 10
€ 422,500
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 43
€ 595,000
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
Квартира 3 спальнив Akse Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 1
€ 173,436
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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