Купить недвижимость возле озера в Мраморноморский регион, Турция

Квартира 2 спальни Мраморноморский регион, Турция 3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 43

€ 595,000

Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…