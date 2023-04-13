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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Дома
Купить дом с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Коджаэли
16
Fatih Mahallesi
8
Кадыкёй
6
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Измит
4
Санджактепе
4
Ускюдар
4
Картал
3
Сакарья
3
Ataevler Mahallesi
2
Авджылар
2
Башакшехир
2
Бейликдюзю
2
Кючюкчекмедже
2
Чекмекёй
2
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Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 19
€ 545,823
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты: прогулочное пространство,&…
Дом 3 спальни
Авджылар, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
169 м²
Количество этажей 19
€ 427,170
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты: прогулочное пространство,&…
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
257 м²
€ 479,905
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 189,768
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 454,653
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 284,158
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 238,693
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
187 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 210,959
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
7 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
256 м²
€ 869,660
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
157 м²
€ 724,808
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
€ 509,120
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 268,973
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 343,718
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним и…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 257,334
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним и…
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
190 м²
€ 627,421
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роск…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 354,629
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роск…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 268,245
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роск…
Дом 6 спален
Yayla Mahallesi, Турция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
362 м²
Количество этажей 4
€ 2,646,080
-Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Он…
Дом 5 спален
Postane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
230 м²
€ 1,709,495
-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …
Дом 4 спальни
Yayla Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
186 м²
€ 1,845,891
-Эта квартира в форме 3,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый…
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м²
Количество этажей 2
€ 485,000
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
204 м²
€ 1,503,420
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
225 м²
€ 446,987
Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные концептуа…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
€ 324,271
Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные концептуа…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 251,943
О комплексе Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные конц…
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