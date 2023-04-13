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Купить дом с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Fatih Mahallesi
8
Кадыкёй
6
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Измит
4
Санджактепе
4
Ускюдар
4
Картал
3
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12 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м²
€ 876,143
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 619,557
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 535,099
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 5 спаленв Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален
Bozhane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 495 м²
€ 2,402,147
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Дом 4 спальнив Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 286 м²
€ 1,374,707
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Домв Мраморноморский регион, Турция
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м² Количество этажей 2
€ 485,000
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
Дом 3 спальнив Картал, Турция
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м²
€ 456,017
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Домв Картал, Турция
Дом
Картал, Турция
93 м²
€ 264,608
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
Дом 1 спальняв Картал, Турция
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 171,404
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Дом 2 спальнив Prince Islands, Турция
Дом 2 спальни
Prince Islands, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 253,000
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
Вилла 3 спальнив Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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