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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Дома
Купить дом с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Fatih Mahallesi
8
Кадыкёй
6
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Измит
4
Санджактепе
4
Ускюдар
4
Картал
3
Сакарья
3
Ataevler Mahallesi
2
Авджылар
2
Башакшехир
2
Бейликдюзю
2
Кючюкчекмедже
2
Чекмекёй
2
Bahcelievler Mahallesi
1
Maslak Mahallesi
1
Postane Mahallesi
1
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12 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
411 м²
Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
€ 876,143
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
€ 619,557
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 535,099
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 5 спален
Bozhane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
495 м²
€ 2,402,147
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Дом 4 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
286 м²
€ 1,374,707
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м²
Количество этажей 2
€ 485,000
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
152 м²
€ 456,017
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Дом
Картал, Турция
93 м²
€ 264,608
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 171,404
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Дом 2 спальни
Prince Islands, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 253,000
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
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