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Турция
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Дуплексы
Купить дуплекс с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
61
Коджаэли
11
Fatih Mahallesi
8
Ускюдар
3
Ataevler Mahallesi
2
Кадыкёй
2
Кючюкчекмедже
2
Чекмекёй
2
Bahcelievler Mahallesi
1
Maslak Mahallesi
1
Rami Cuma Mahallesi
1
Башакшехир
1
Измит
1
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46 объектов найдено
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Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
12 Этаж
€ 290,000
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат
134 м²
5/5 Этаж
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат
134 м²
5/5 Этаж
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат
85 м²
5/5 Этаж
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат
68 м²
1/1 Этаж
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
254 м²
6/6 Этаж
€ 416,200
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
166 м²
6/6 Этаж
€ 175,100
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 5 комнат
Измит, Турция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
1 Этаж
€ 170,599
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат
229 м²
5/5 Этаж
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат
113 м²
5/5 Этаж
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат
103 м²
1/1 Этаж
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат
152 м²
5/5 Этаж
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
226 м²
23/23 Этаж
€ 1,110,800
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
181 м²
23/23 Этаж
€ 822,000
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
250 м²
3/3 Этаж
€ 1,074,900
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 1,052,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 1,193,300
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
157 м²
4/4 Этаж
€ 558,500
Потрясающий и уютный дуплекс 2+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, располож…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
173 м²
6/6 Этаж
€ 538,200
Роскошный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект развива…
Дуплекс 6 комнат
Чекмекёй, Турция
6 Количество комнат
328 м²
1/1 Этаж
€ 1,614,500
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
Дуплекс 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5 Количество комнат
279 м²
1/1 Этаж
€ 1,556,300
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
170 м²
3/3 Этаж
€ 596,700
Шикарный дуплекс 3+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря: 30…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
210 м²
3/3 Этаж
€ 768,200
Роскошный дуплекс 4+1 у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря:…
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
363 м²
27/27 Этаж
€ 745,900
Пентхаус 6+1 в новом уникальном комплексе Стамбула с идеальным расположениемРайон: Стамбул, …
Дуплекс 4 комнаты
Bahcelievler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
267 м²
3/3 Этаж
€ 2,582,600
Роскошный, просторный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на …
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
249 м²
1/1 Этаж
€ 1,061,700
Роскошный дуплекс 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для пок…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
225 м²
1/1 Этаж
€ 949,600
Шикарный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для поку…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
184 м²
3/3 Этаж
€ 367,800
Изящный дуплекс 3+1 в семейном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамб…
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
141 м²
3/3 Этаж
€ 279,500
Стильная двухуровневая квартира в райском комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Р…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
216 м²
3/3 Этаж
€ 401,400
Элитный дуплекс 4+1 в самом модном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: С…
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