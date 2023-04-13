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Турция
Мраморноморский регион
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
61
Коджаэли
11
Fatih Mahallesi
8
Ускюдар
3
Ataevler Mahallesi
2
Кадыкёй
2
Кючюкчекмедже
2
Чекмекёй
2
Bahcelievler Mahallesi
1
Maslak Mahallesi
1
Rami Cuma Mahallesi
1
Башакшехир
1
Измит
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19 объектов найдено
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Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
226 м²
23/23 Этаж
€ 1,110,800
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
181 м²
23/23 Этаж
€ 822,000
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
565 м²
3/3 Этаж
€ 3,420,700
Президентский пентхаус 4.5+2 с двумя гостиными в историческом центре в Beşiktaş. Подходит дл…
Дуплекс 8 комнат
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
483 м²
3/3 Этаж
€ 2,964,000
Двухуровневый пентхаус 6.5+2 для искушенной жизни рядом с легендарным проливом Босфор в Beşi…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
502 м²
3/3 Этаж
€ 2,402,700
Шикарный дуплекс 5.5+1 для жизни и инвестиций в элитном комплексе в Beşiktaş. Подходит для Г…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
294 м²
3/3 Этаж
€ 1,685,900
Идеальные двухуровневые апартаменты 4+1 в элитном комплексе в Beşiktaş. Подходит для ГРАЖДАН…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
527 м²
3/3 Этаж
€ 3,306,200
Королевская двухуровневая квартира 3.5+2 с двумя гостиными в Beşiktaş. Подходит для ГРАЖДАНС…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
230 м²
3/3 Этаж
€ 1,448,000
Роскошный дуплекс 3+1 в крутейшем комплексе в Beşiktaş. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат
280 м²
3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
250 м²
3/3 Этаж
€ 1,074,900
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 1,052,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 1,193,300
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
173 м²
6/6 Этаж
€ 538,200
Роскошный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект развива…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
170 м²
3/3 Этаж
€ 596,700
Шикарный дуплекс 3+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря: 30…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
210 м²
3/3 Этаж
€ 768,200
Роскошный дуплекс 4+1 у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря:…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
277 м²
3/3 Этаж
€ 859,900
Люксовый дуплекс 3+2 в новостройке в СтамбулеРайон: Стамбул, ЕсенйуртРасстояние до моря: 800…
Дуплекс 8 комнат
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
260 м²
3/3 Этаж
€ 637,000
Пентхаус 7+1 для самых искушенных в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Бей…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
200 м²
3/3 Этаж
€ 505,900
Роскошные двухуровневые апартаменты 5+1 в самом современном комплексе. Подходит для ГРАЖДАНС…
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 590,200
Элитный дуплекс 6+1 в красивейшем районе Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул…
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
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