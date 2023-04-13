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Купить кондоминиум с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
5
Эсеньюрт
2
Ускюдар
1
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальнив Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 113,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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