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Купить кондоминиум с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
5
Эсеньюрт
2
Ускюдар
1
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

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