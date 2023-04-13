Купить кондоминиум возле озера в Мраморноморский регион, Турция

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция 3 Количество комнат 110 м² 5/5 Этаж

€ 146,085

Квартира с видом на море 2+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 200Квартира…