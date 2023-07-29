ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1863
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Турции
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Турция
Мраморноморский регион
Бунгало
Бунгало с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3
135 м²
7/8
Меблированные апартаменты. Вариант для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства…
€ 249,534
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
1
66 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€ 278,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Okurcalar, Турция
6
3
240 м²
Элитная Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Аланье, Окурджалар Окурджалар – один из тихих …
€ 557,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1
2
294 м²
Проект Jade Emirgan построен на общей площади 1957м2. На строительной площадке площадью 8000…
€ 1,620,822
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4
140 м²
1/1
Вилла 3+1 в комплексе вилл с частной территорией в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояни…
€ 253,277
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4
2
1 000 м²
3 спальни 2 гостиной 1 офис Площадь виллы (м2): 500 Площадь земли (м2…
€ 2,906,159
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
155 м²
4/4
Дуплекс в элитной резиденции 3+1 в КестельРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: …
€ 239,846
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Анталья, Турция
5
201 м²
Этот жилой комплекс — отдельный мир внутри большого города, находится он в самом сердце Анта…
€ 457,026
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
110 м²
3/3
Квартира 2+1 для получения гражданства в элитном новом комплексе с качественной мебелью и от…
€ 250,111
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
2
120 м²
7
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на седьмом этаже жилого комплекса. Квар…
€ 231,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
125 м²
5/5
Квартира 2+1 в небоскребе в деловом районе СтамбулаРайон: Стамбул, Шишли, ФульяРядом с компл…
€ 409,753
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лара, Турция
4
170 м²
2
Анталья, район Лара. До пляжа всего 3 минуты. Стильная квартира с планировкой 3+1 (три сп…
€ 143,550
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL