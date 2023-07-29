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Бунгало в Мраморноморский регион, Турция

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1 объект найдено
Бунгало 2 спальни в Niluefer, Турция
Бунгало 2 спальни
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Частный Дом в Бурсе в Лесу Рядом с Дорогой Улудаг. Дом в Бурсе имеет отдельный сад с красивы…
€ 666,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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