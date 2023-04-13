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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Ayazaga Mahallesi
11
Бурса
11
Измит
11
Bahcelievler Mahallesi
10
Авджылар
10
Башакшехир
10
Кючюкчекмедже
10
Maslak Mahallesi
9
Умрание
8
Эюпсултан
7
Asmali Mescit Mahallesi
6
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
Малтепе
5
Сарыер
5
Ataevler Mahallesi
4
Фатих
4
Санджактепе
1
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214 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1 Этаж
€ 152,700
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат
112 м²
3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат
108 м²
2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат
151 м²
3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат
222 м²
1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
113 м²
3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
230 м²
4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
78 м²
3/3 Этаж
€ 562,100
Шикарные апартаменты 1+1 в ŞişliРайон: Стамбул, Шишли Лучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
117 м²
5/5 Этаж
€ 936,800
Прекрасные апартаменты 2+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный в…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
192 м²
7/7 Этаж
€ 1,873,500
Замечательные апартаменты 3+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительны…
Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
226 м²
10/10 Этаж
€ 2,325,900
Роскошные апартаменты 5+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 270,000
Прекрасные апартаменты 2+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфр…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
139 м²
10/10 Этаж
€ 335,000
Шикарные апартаменты 3+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфрас…
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 502,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
137 м²
2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат
146 м²
3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 183,700
Квартира 2+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
115 м²
3/3 Этаж
€ 198,000
Квартира 3+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
127 м²
5/5 Этаж
€ 266,600
Квартира 2+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
40 м²
2/2 Этаж
€ 177,800
Квартира 1+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 255,200
Новая квартира 1+1 в идеальном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КарталКрупнейший проект р…
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат
104 м²
3/3 Этаж
€ 262,300
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4 Количество комнат
141 м²
3/3 Этаж
€ 346,600
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
52 м²
3/3 Этаж
€ 66,700
Уютная квартира 1+1 в экологичном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
3/3 Этаж
€ 130,900
Просторная квартира 2+1 в современном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: …
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