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Турция
Мраморноморский регион
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Эсеньюрт
42
Кадыкёй
31
Чекмекёй
26
Tahtakale Mahallesi
21
Картал
21
Ускюдар
16
Бейликдюзю
15
Кагытхане
14
Шишли
14
Ayazaga Mahallesi
11
Бурса
11
Измит
11
Bahcelievler Mahallesi
10
Fatih Mahallesi
10
Авджылар
10
Башакшехир
10
Кючюкчекмедже
10
Maslak Mahallesi
9
Умрание
8
Эюпсултан
7
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173 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
270 м²
Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
113 м²
Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
590 м²
Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 40
€ 984,942
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
258 м²
17/44 Этаж
€ 1,072,000
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
179 м²
Количество этажей 30
€ 636,700
Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станц…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
133 м²
Количество этажей 32
€ 299,624
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
147 м²
Количество этажей 41
€ 1,585,143
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
132 м²
Количество этажей 12
€ 509,941
Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, в центре Стамбула, Тур…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
99 м²
Количество этажей 15
€ 431,000
Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция Предлагаются просторные апар…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 14
€ 317,609
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
91 м²
Количество этажей 7
€ 482,219
Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Тур…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
179 м²
Количество этажей 15
€ 1,094,643
Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 4 спальни
Картал, Турция
5 Количество комнат
274 м²
Количество этажей 24
€ 872,658
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат
161 м²
Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 7
€ 394,961
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
190 м²
Количество этажей 13
€ 353,676
Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
104 м²
Количество этажей 9
€ 236,112
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
223 м²
Количество этажей 44
€ 1,974,000
Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция Но…
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
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