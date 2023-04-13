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Купить квартиру с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Эсеньюрт
42
Кадыкёй
31
Чекмекёй
26
Tahtakale Mahallesi
21
Картал
21
Ускюдар
16
Бейликдюзю
15
Кагытхане
14
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173 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 113 м² Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат 590 м² Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 81 м² Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 40
€ 984,942
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
Квартира 2 спальнив Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 258 м² 17/44 Этаж
€ 1,072,000
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 179 м² Количество этажей 30
€ 636,700
Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станц…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 133 м² Количество этажей 32
€ 299,624
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
Квартира 2 спальнив Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 147 м² Количество этажей 41
€ 1,585,143
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 132 м² Количество этажей 12
€ 509,941
Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, в центре Стамбула, Тур…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 15
€ 431,000
Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция Предлагаются просторные апар…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 52 м² Количество этажей 14
€ 317,609
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 114 м² 5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 91 м² Количество этажей 7
€ 482,219
Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Тур…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 179 м² Количество этажей 15
€ 1,094,643
Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 4 спальнив Картал, Турция
Квартира 4 спальни
Картал, Турция
5 Количество комнат 274 м² Количество этажей 24
€ 872,658
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
Квартира 1 спальняв Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат 161 м² Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 7
€ 394,961
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 190 м² Количество этажей 13
€ 353,676
Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция …
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 104 м² Количество этажей 9
€ 236,112
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 223 м² Количество этажей 44
€ 1,974,000
Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция Но…
Квартира 2 спальнив Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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