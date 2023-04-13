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Купить квартиру с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Evliya Celebi Mahallesi
4
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Harbiye Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Гюнгёрен
4
Пендик
4
Силиври
4
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48 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Пентхаус 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 9/10 Этаж
€ 512,693
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
Квартира 2 спальнив Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 4
€ 622,875
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…
Квартира 1 спальняв Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня
Бейликдюзю, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Один из самых прибыльных объектов недвижимости ждет новых инвесторов в одном из самых знаков…
Квартира 2 спальнив Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Квартира 2 спальнив Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Квартира 3 спальнив Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 1/22 Этаж
€ 218,233
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 10/20 Этаж
€ 500,118
КВАРТИРА НА УЧАСТКЕ В СУАДИЕ 140 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕТО ГОСТИНАЯ КУХНЯ СПАЛЬНЯ ФРАНЦУСКИЙ БА…
Квартира 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 221 м² 1/1 Этаж
€ 1,347,000
современная квартира 4+1 в комплексе премиум класса Район: Стамбул, МалтепеСовременный проек…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 414,100
современная квартира 1+1 в новом проекте Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект премиум-к…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 519,900
квартира 2+1 в Стамбуле в комплексе премиум-класса Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 149 м² 1/1 Этаж
€ 588,300
квартира 3+1 в новом объекте в Стамбуле Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект премиум-кл…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 268 м² 3/3 Этаж
€ 1,327,400
Потрясающая квартира 3+1 в уникальном комплексеРайон: Стамбул, БейкозУникальный проект котор…
Квартира 2 спальнив Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект.  Вы определенно не будете равнодуш…
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 13/40 Этаж
Цена по запросу
With the sauna and steam room, you will be able to get rid of the stress of the day, enjoy t…
Квартира 2 спальнив Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
В Бешикташе проходит новый роскошный жилищный проект. Проект, основанный на огромной площади…
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
Цена по запросу
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Квартира 2 спальнив Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
Цена по запросу
Basaksehir district is distinguished by high transport accessibility, well-established infra…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 30
€ 300,000
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
Квартира 1 спальняв Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2 м²
Цена по запросу
İ know that looking for a home abroad is a long and bureaucratic process. You are wrong. Let…
Квартира 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 5
Цена по запросу
Гёктюрк - это консервативный семейный район в Стамбуле, который предлагает своим жителям выс…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 82 м² 6/18 Этаж
€ 240,000
Проект был разработан, чтобы полностью оправдать ваши ожидания с различными типами квартир, …
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
Цена по запросу
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле!  Вы будете поражены с…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/19 Этаж
€ 234,000
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартирыв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 263,699
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Квартира 2 спальнив Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
Цена по запросу
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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