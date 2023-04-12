Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Особняки

Купить особняк с бассейном в Турции

Стамбул
182
Мерсин
16
Анталья
70
Эгейский регион
68
Gazipasa
21
Мугла
49
Центральная Анатолия
19
Коджаэли
16
Показать больше
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 179 м² 3/3 Этаж
€ 467,977
Элитная квартира 4+1 в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Картал, АталарПодход…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 129,445
В популярном районе Махмутлар, в проекте уютного жилого комплекса от популярного застройщика…
Квартира 4 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 170 м² 2/2 Этаж
€ 202,625
Шикарная квартира 3+1 в Алании с развитой инфраструктурой Район: Анталья, Аланья, КадыпашаШи…
Вилла 5 спаленв Стамбул, Турция
Вилла 5 спален
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 5 ванных комнат 473 м²
Цена по запросу
Это общий язык для людей, которым нравится динамичный темп Стамбула, которые смотрят на новы…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 176,449
Прекрасная квартира 2+1 с шикарным видом на море Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояни…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 65 м² 2/2 Этаж
€ 125,841
Идеальная квартира 1+1 у знаменитого пляжаРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 50Отличн…
Квартира 1 спальняв Кумкей, Турция
Квартира 1 спальня
Кумкей, Турция
1 ванных комнат 32 м²
Цена по запросу
Этот уникальный проект предоставляет изменяющие жизнь квартиры для продажи в Анталии как для…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 250 м² 11/11 Этаж
€ 255,947
Дуплекс 5+1 с видом на море Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 100В продаж…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 85 м² 1/1 Этаж
€ 126,907
квартира в Алтынташ 2+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташНовый проект на продажу в районе Алтын…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 554,553
Уютная отдельно стоящая вилла 4+1 с мебелью для получения гражданстваРайон: Анталья, Аланья,…
Квартира 5 комнатв Махмутлар центр, Турция
Квартира 5 комнат
Махмутлар центр, Турция
5 Количество комнат 272 м² 1/1 Этаж
€ 266,612
4+1 садовая квартира с личным хамамом и саунойРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до…
Квартира 1 спальняв Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
3 Количество комнат 6/8 Этаж
€ 400,000
Расположенный в нескольких шагах от лучших школ, медицинских центров, социальных зон и транс…

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти