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Виллы в Manavgat, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Tilkiler, Турция
Вилла 4 спальни
Tilkiler, Турция
235 м²
€ 487,000
Комплекс включает 8 роскошных совмещенных вилл. ЖК находится в престижном районе Ilica. Расп…

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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