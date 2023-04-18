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Купить квартиру с видом на море в Manavgat, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Кумкей, Турция
Квартира 1 спальня
Кумкей, Турция
1 ванных комнат 32 м²
Цена по запросу
Этот уникальный проект предоставляет изменяющие жизнь квартиры для продажи в Анталии как для…

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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