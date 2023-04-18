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Купить недвижимость в Manavgat, Турция

3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Tilkiler, Турция
Вилла 4 спальни
Tilkiler, Турция
235 м²
€ 487,000
Комплекс включает 8 роскошных совмещенных вилл. ЖК находится в престижном районе Ilica. Расп…
Особняк 10 спаленв Manavgat, Турция
Особняк 10 спален
Manavgat, Турция
10 Количество комнат 6 ванных комнат 10 440 м²
€ 4,119,125
Квартира 1 спальняв Кумкей, Турция
Квартира 1 спальня
Кумкей, Турция
1 ванных комнат 32 м²
Цена по запросу
Этот уникальный проект предоставляет изменяющие жизнь квартиры для продажи в Анталии как для…

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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