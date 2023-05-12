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Жильё с видом на море в Малтепе, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Цена по запросу
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