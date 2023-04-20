Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Восточная Анатолия
  4. Дуплексы

Купить дуплекс в Малатья, Турция

Малатья
1
Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнатв Kale, Турция
Дуплекс 5 комнат
Kale, Турция
5 Количество комнат 300 м² 4/5 Этаж
€ 396,000
Роскошный Дублекс 4+1 в районе КалеРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРазвитая инфраструктура. С в…

Параметры недвижимости в Малатья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти