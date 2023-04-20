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Купить недвижимость с видом на море в Maden Mahallesi, Турция

Prince Islands
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1 объект найдено
Дом 2 спальнив Prince Islands, Турция
Дом 2 спальни
Prince Islands, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 253,000
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…

Параметры недвижимости в Maden Mahallesi, Турция

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