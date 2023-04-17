Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Kusadasi
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Kusadasi, Турция

Kusadasi
4
Tuerkmen Mahallesi
4
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 176,389
Престижный жилой комплекс в Стамбуле Сочетая роскошь и комфорт, этот уникальный комплекс …
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 85 м² 1/1 Этаж
€ 77,560
Прекрасная Квартира 2+1 В ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРоскошная квартира с разви…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 180,171
Просторная квартира 2+1 с мебелью у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря:…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 103 м² 5/5 Этаж
€ 130,000
К продаже предложены квартиры в Оба  на этапе строительства от компании …
Квартира 1 спальняв Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 4
€ 37,383
Квартирав Мраморноморский регион, Турция
Квартира
Мраморноморский регион, Турция
€ 86,485
ГОТОВ ДВИЖАТЬ АПАРТАМЕНТЫ НА КАДИКОЙ ОБЗОР ПРОЕКТА Проект имеет площадь 24,975 квадратных…
Квартира 2 спальнив Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 553,293
Домашний офис рядом со Стамбульским финансовым центром Недвижимость включает в себя кварт…
Квартира 5 спаленв Стамбул, Турция
Квартира 5 спален
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 345 м²
Цена по запросу
A brand new project redefines housing with its modern architecture and comfortable design aw…
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 82,177
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 3,032,215
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Дом 7 спаленв Башакшехир, Турция
Дом 7 спален
Башакшехир, Турция
8 Количество комнат 2 ванных комнат 315 м²
€ 740,355
С & # 39; Мабейн Бах & ccedil; eşehir & # 39; Проект в Стамбуле Бах и Кседил; По…
Дуплекс 7 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 350 м² 5/5 Этаж
€ 370,939
Шикарный, просторный Дуплекс 6+1 в HACET с видом на море. Подходит для получения гражданства…

Параметры недвижимости в Kusadasi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти