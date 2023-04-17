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Купить дом с видом на море в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
7
Kusadasi
5
1 объект найдено
Дом 1 спальняв Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…

Параметры недвижимости в Kusadasi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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