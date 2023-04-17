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Купить дом в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
7
Kusadasi
5
7 объектов найдено
Дом 3 спальнив Tuerkmen Mahallesi, Турция
Дом 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 15,000
Сдается вилла в закрытом охраняемом поселке не далеко от центра Кушадас .На територии поселк…
Вилла 4 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 295,000
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
Вилла 3 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м² Количество этажей 2
€ 290,000
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
Вилла 4 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 1 499 м² Количество этажей 2
€ 292,000
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
Вилла 3 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 197,000
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…
Дом 1 спальняв Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Tuerkmen Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Tuerkmen Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 500,000
Красивая вилла традиционного средиземноморского дизайна в закрытом элитном ситэ..В шаговой д…

Параметры недвижимости в Kusadasi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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