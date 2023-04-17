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Купить квартиру в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
6
Kusadasi
4
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 1/1 Этаж
€ 86,000
Всего номеров: 3 5-этажное здание 3 & nbsp; пол Море в & nbsp; 2000 & nbsp; m Бал…
Квартира 4 спальнив Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м² 2/2 Этаж
€ 241,000
Мечты сбываются в & nbsp; & Nbsp; Самый Магнифицентный Комплекс In & nbsp; Kuşadası Он ра…
Квартира 4 спальнив Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 333,333
Вся комната: 4 2 -этажное здание 2 & NBSP; этаж Море в & NBSP; 2000 & NBSP; м Балкон или тер…
Квартира 2 спальнив Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м² 1/1 Этаж
€ 85,000
A & nbsp; Жилая площадь In & nbsp; Природа с 3500 квадратных метров и ландшафтной зо…
Квартира 1 спальняв Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Tuerkmen Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 5
€ 60,000
2 Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В СТРОЯЩЕМСЯ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ В НОВОМ РАЙОНЕ КУШАДАС.С РАЗВИТОЙ ИНФР…
Квартира 3 спальнив Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² 2/5 Этаж
€ 117,000
НОВАЯ КВАРТИРА В ПОПУЛЯРНОМ РАЙОНЕ КУШАДАС С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО …

Параметры недвижимости в Kusadasi, Турция

с видом на горы
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с бассейном
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