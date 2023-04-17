Купить квартиру в Kusadasi, Турция

Квартира 4 спальни Kusadasi, Турция 4 Количество комнат 4 ванных комнат 2/2 Этаж

€ 333,333

Вся комната: 4 2 -этажное здание 2 & NBSP; этаж Море в & NBSP; 2000 & NBSP; м Балкон или тер…