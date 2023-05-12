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Жильё с видом на горы в Kumluca, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Дом 4 спальни в Kumluca, Турция
Дом 4 спальни
Kumluca, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Цена по запросу
The entrance custom gate door drawn with an olive tree logo at the center welcomes you and y…

Параметры недвижимости в Kumluca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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