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Турция
Средиземноморский регион
Kumluca
Квартиры
Квартиры с бассейном в Kumluca, Турция
Квартира
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40 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Цена по запросу
Новые квартиры в стадии строительства для продажи в Анталии - идеальная возможность для начи…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Цена по запросу
Идеально расположенный в одном из самых привлекательных мест в городе с легким доступом к уд…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Цена по запросу
Хотите ли вы жить с квартирами на продажу в Алтынташе? Тогда вы будете поражены, когда…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Цена по запросу
Алтынташ является одним из вариантов, где в последнее время было сделано много инвестиций в …
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
1
2
90 м²
Цена по запросу
Алтынташ является одним из наиболее предпочтительных регионов для инвестиций с его первоклас…
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
1
2
155 м²
Цена по запросу
Испытайте красоту Турции с квартирами на продажу в Анталии! Мы познакомим вас с концеп…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
Цена по запросу
Lucrative Real Estate Investment идеально подходит для инвесторов, ищущих атмосферу отдыха и…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
51 м²
Цена по запросу
Время - одна из самых ценных вещей в жизни, проведите время во впечатляющем и шикарном доме.…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Цена по запросу
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Цена по запросу
Space meticulously designed to provide a modern living by the sea. The location is ideal for…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
61 м²
Цена по запросу
High-class development nestled in an advantageous location with easy access to amenities and…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
Цена по запросу
You will feel like a luxurious resort with endless entertainment throughout the building. Th…
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
1
1
87 м²
Цена по запросу
This magnific development is within a serene neighborhood, you will benefit from a top-of-th…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
72 м²
Цена по запросу
Catch the biggest opportunity of your life with apartments for sale in Altıntaş! Within the…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
72 м²
Цена по запросу
İt is not a mere coincidence you’ve ended up here, the modern apartments for sale in Antalya…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Цена по запросу
Potential Real estate apartments for sale in Antalya offering profitable units in a serene a…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
81 м²
Цена по запросу
Welcome to one of the best new development neighborhoods nestled a few blocks to the stunnin…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
73 м²
Цена по запросу
Are you ready to be the first owners of apartments for sale in Altıntaş? There are many apa…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
69 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать в ваши новые инвестиции в недвижимость. Мы знаем, что инвестирование требуе…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
75 м²
Цена по запросу
Разве это не подходящее время, чтобы начать новую жизнь с квартир на продажу в Анталии? &nbs…
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
1
2
78 м²
Цена по запросу
Внедрение нового комплекса, расположенного в растущем и планируемом районе, расположенном в …
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Цена по запросу
Квартиры на продажу в Алтынташе - новая революция! В проекте есть два блока со строительной…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
55 м²
Цена по запросу
Квартиры на продажу в Алтынташе готовят вас к роскошной жизни. В проекте будет два блока, пл…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Цена по запросу
Люди ищут отель / курорт, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом с семьей и друзьями, если…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
Цена по запросу
With the apartments for sale in Altıntaş, it is now possible to feel on vacation every day o…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
63 м²
Цена по запросу
Шагните в роскошный проект с квартирами на продажу в Алтынташе! Проект, который планир…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
2
76 м²
Цена по запросу
Get ready for this project that will make you feel on holiday every day of the year! Apartme…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Цена по запросу
Хотели бы вы иметь квартиру своей мечты с квартирой на продажу в Анталии? Эта квартира заста…
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Цена по запросу
Вы хотите жить в доме своей мечты? Тогда наши квартиры на продажу в Анталии для вас ! В лучш…
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
1
1
80 м²
Цена по запросу
Роскошный проект развития с праздничными особенностями с внеплановыми квартирами для продажи…
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Параметры недвижимости в Kumluca, Турция
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