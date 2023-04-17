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Купить квартиру в Кютахья, Турция

Кютахья
8
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 3 комнаты
Agackoey, Турция
3 Количество комнат 90 м² 1/1 Этаж
€ 145,200
Новая современная квартира 2+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект расположен в одном …
Квартира 2 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Agackoey, Турция
2 Количество комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 117,100
Современная квартира вашей мечты 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпани…
Квартира 3 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 3 комнаты
Agackoey, Турция
3 Количество комнат 94 м² 3/3 Этаж
€ 164,000
Уютная квартира 2+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая дан…
Квартира 2 комнатыв Кютахья, Турция
Квартира 2 комнаты
Кютахья, Турция
2 Количество комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 126,500
Новая квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет постро…
Квартира 3 комнатыв Кютахья, Турция
Квартира 3 комнаты
Кютахья, Турция
3 Количество комнат 106 м² 2/2 Этаж
€ 168,700
Прекрасная квартира 2+1 в красивом домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
Квартира 3 комнатыв Mecidiye, Турция
Квартира 3 комнаты
Mecidiye, Турция
3 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 173,300
Идеальная новая квартира 2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Высококаче…
Квартира 2 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Agackoey, Турция
2 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 113,400
Новая квартира 1+1 в замечательном комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект распол…
Квартира 2 комнатыв Mecidiye, Турция
Квартира 2 комнаты
Mecidiye, Турция
2 Количество комнат 73 м² 1/1 Этаж
€ 142,400
Роскошная квартира 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 50…

Параметры недвижимости в Кютахья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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