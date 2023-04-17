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Купить недвижимость с видом на горы в Кючюкчекмедже, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
Цена по запросу
A new project in Istanbul will allow you to feel the rhythm of a big city and the comfort of…
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