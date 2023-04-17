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Купить дуплекс в Кючюкчекмедже, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнатыв Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
3 Количество комнат 130 м² 3/3 Этаж
€ 392,500
Дуплекс 2+1 в новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Багджылар, МахмутбейЭто проект …
Дуплекс 4 комнатыв Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
4 Количество комнат 196 м² 3/3 Этаж
€ 561,100
Дуплекс 3+1 в новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Багджылар, МахмутбейЭто проект …
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