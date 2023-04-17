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Купить квартиру в Кючюкчекмедже, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни
Кючюкчекмедже, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 191,710
Роскошный проект с богатой инфраструктурой в Стамбуле В проекте есть разные виды квартир,…
Квартира 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 178,372
Престижный жилой комплекс в Стамбуле Сочетая роскошь и комфорт, этот уникальный комплекс …
Квартира 2 комнатыв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 198,300
Квартира 1+1 в новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Багджылар, МахмутбейЭто проект …
Квартира 3 комнатыв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
3 Количество комнат 111 м² 3/3 Этаж
€ 353,800
Квартира 2+1 в новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Багджылар, МахмутбейЭто проект …
Квартира 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 336,553
Апартаменты с большими жилыми помещениями Проект расположенный в районе Кючюкчекмедже, об…
Квартира 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
Цена по запросу
A new project in Istanbul will allow you to feel the rhythm of a big city and the comfort of…
Квартирав Кючюкчекмедже, Турция
Квартира
Кючюкчекмедже, Турция
€ 95,652
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными трансп…
Квартирав Кючюкчекмедже, Турция
Квартира
Кючюкчекмедже, Турция
€ 71,036
Почему это свойство؟ Проект расположен в отличительном жилом районе Кукукчекмеце, в европей…
Квартирав Кючюкчекмедже, Турция
Квартира
Кючюкчекмедже, Турция
€ 57,018
Почему это свойство؟ Центральное расположение в районе Сафакой региона Кючукчекмеце в европ…
Квартирав Кючюкчекмедже, Турция
Квартира
Кючюкчекмедже, Турция
€ 168,128
Почему это свойство؟ Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных…
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