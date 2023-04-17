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Купить квартиру с видом на горы в Konyaalti, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Воспользуйтесь возможностью жить в одном из самых популярных районов города с квартирой на п…
Квартира 6 спаленв Konyaalti, Турция
Квартира 6 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
Цена по запросу
The triplex villa for sale in Antalya is located within an exclusive high-profile neighborho…

Параметры недвижимости в Konyaalti, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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