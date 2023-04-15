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Купить вилла с видом на горы в Коджаэли, Турция

Измит
3
Sahil Mahallesi
1
Servetiye Karsi Mahalle
1
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 949,376
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

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