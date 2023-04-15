Купить недвижимость с видом на море в Коджаэли, Турция

Квартира 1 спальня Измит, Турция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж

€ 114,133

Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…